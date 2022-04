POL-HS: Betrug durch gefälschtes Inkassoschreiben

Hückelhoven-Brachelen (ots) - Am Dohlenweg verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag, 19. April, Zugriff auf einen parkenden Pkw und durchwühlten diesen. Ob etwas entwendet wurde war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unklar. Im gleichen Zeitraum öffneten unbekannte Täter auch am Finkenweg einen Pkw. Aus diesem entwendeten sie eine Sonnenbrille. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 ...

