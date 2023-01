Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Unfall zwischen Radfahrer und Fahrer eines E-Scooter gesucht

Lingen (ots)

Heute Morgen gegen 7.55 Uhr fuhr der 10-jährige Radfahrer den Radweg auf dem Verbindungsweg zwischen Schwarzer Weg und Beckstraße hinter der BBS und dem BTZ entlang. Anschließend bog er im Bereich der Einmündung Beckstraße nach links in Richtung Georgianum ab. Dabei wurde er von einem etwa 14-16 Jährigen übersehen, der mit seinem E-Scooter rechtsseitig auf dem Gehweg der Beckstraße in Richtung BBS fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der 10-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Der Unfallverursacher half dem 10-Jährigen wieder auf die Beine und fuhr dann nach einem kurzen Gespräch weiter. Der unbekannte E-Scooter Fahrer hatte kurzes dunkelblondes Haar und war mit einer blauen Baggy-Jeans und weißen Turnschuhe der Marke "Adidas" bekleidet. Zeugen sowie der Unfallverursacher werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

