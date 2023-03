Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.03.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Hüffenhardt: Sachbeschädigung an Fensterfront

Ein Unbekannter beschädigte am vergangenen Wochenende ein Fenster an einem Haus in Hüffenhardt-Kälbertshausen in der Straße "Rodholz". Der Täter warf zwischen 0 Uhr am Samstag und 16 Uhr am Sonntag einen unbekannten Gegenstand mit Wucht gegen eine Scheibe der Fensterfront des Gebäudes, wodurch diese sprang. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06262 9177080 beim Polizeiposten Aglasterhausen zu melden.

Aglasterhausen: Ampelanlage gestohlen

Die Ampel an der Bundesstraße 292 bei Aglasterhausen wurde in den vergangenen Tagen durch Unbekannte entwendet. Der oder die Täter rissen die Anlage an der Ampelkreuzung zur Helmstadter Straße zwischen dem 17. und 20. März 2023 heraus und nahmen diese mit. Der Polizeiposten Aglasterhausen sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06262 9177080 zu melden.

