Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit Personenschaden

L1144 (ots)

Samstagnachmittag befuhr ein 84-jähriger mit seinem Honda die L1144 von Allersdorf in Richtung Mellenbach. Im Gegenverkehr befand sich ein 50-jähriger mit seinem Krad. Höhe Finkenmühle geriet der Pkw-Fahrer in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit der Suzuki. Der Kradfahrer und sein 15-jähriger Sohn wurden schwer verletzt in Krankenhäuser verflogen. Das Krad musste abgeschleppt werden. Der Pkw-Fahrer verließ die Unfallstelle und konnte durch Zeugen zur Anhaltung aufgefordert werden. Der ältere Mann erlitt einen Schock. Angehörige holten ihn und das Auto ab.

