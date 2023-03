Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Erneute Feststellungen von Trunkenheitsfahrten im Landkreis Sonneberg

Sonneberg (ots)

Auch an diesem Wochenende führten zwei Kraftfahrer ein Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr, obwohl sie sich unter Einfluss von Alkohol befanden. Am Samstagvormittag wurde eine Sonnebergerin auf der B89 einer Verkehrskontrolle unterzogen, bei der sich herausstellte, dass sie erheblich alkoholisiert war. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Sie wurde für eine Blutprobenentnahme ins Krankenhaus verbracht und ihr Führerschein sichergestellt. Am Sonntagabend gegen 19:00 Uhr wurde eine 33-Jährige in Sonneberg kontrolliert. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde ihre Fahrtauglichkeit mit einem Alkoholtest überprüft. Leider war auch sie nicht mehr im Bereich des Erlaubten, der Test ergab 0,70 Promille. Sie erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell