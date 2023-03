Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gefährlicher Übermut verursacht fast Beinahunfall

Schleiz (ots)

Am 19.03.2023 zwischen 02:00 Uhr und 02:15 Uhr hoben ein bzw. mehrere bislang unbekannte Täter min. ein Abdeckgitter eines Oberflächenschachts auf die Fahrbahn in der Saalburger Straße in Schleiz/ Oschitz. Eine 32- jährige Pkw Fahrerin konnte nur durch Ausweichen eine Kollision mit dem Gitter verhindern. Es wurde eine Strafanzeige wegen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat, dem oder den Tätern geben können, melden sich bitte tel. bei der Polizeinspektion Saale-Orla unter der Tel.-Nr.: 03663-4310.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell