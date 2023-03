Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: E-Bike-Fahrer stürzt und wird schwer verletzt

Saalfeld (ots)

Ein 47-Jähriger verletzte sich gestern Abend beim Sturz mit seinem E-Bike in Saalfeld. Der Mann fuhr die Altsaalfelder Straße in Richtung Pößnecker Straße entlang und stürzte- eventuell um einem ausparkenden PKW auszuweichen- dann zu Boden. Dadurch erlitt der Fahrer schwere Kopfverletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 47-Jährigen einen Wert von mehr als 2,5 Promille. Die Ermittlungen zum -durch den Verletzten geschilderten- Unfallhergang dauern an. Zeugen, die in dem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bei der Saalfelder Polizei.

