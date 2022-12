Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeiinspektion Goslar: Pressemeldung vom 04.12.2022

Goslar (ots)

Kellerbrand in Oker

In einem Mehrfamilienhaus in Oker kam es am 03.12.2022, gegen 15:25 Uhr zu einem Brand in einem Kellerraum. Hier fingen aus bislang ungeklärter Ursache mehrere Kartons Feuer. Das Gebäude wurde evakuiert. Es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehren Goslar und Oker kamen zum Einsatz. Die B 498 in Oker (innerorts) musste während des Löscheinsatzes zeitweise gesperrt werden. Der Schaden wird auf ca. 2000,- Euro geschätzt. Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Am 03.12.2022, gegen 17:10 Uhr, kam es im Ortsteil Oker zu einem Angriff auf einen Polizeibeamten. Ein 62- jähriger Bad Harzburger weigerte sich zuvor die Wohnung eines Bekannten nach einem Trinkgelage zu verlassen. Nachdem die einschreitenden Polizeibeamten ihn schließlich dazu aufforderten, schlug er einem Beamten mit der Faust auf den Oberschenkel. Der alkoholisierte Verursacher verbrachte die anschließende Nacht in der Gewahrsamszelle.

