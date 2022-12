Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 03.12.2022

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht - Schaden ca. 2500,- Euro

01.12.2022, 07.30 Uhr bis 13.00 Uhr, 38723 Seesen, Hinter der Kirche. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein-/ oder Ausparken einen in einer Parkbucht parkenden Pkw. Der an der Fahrerseite entstandene Schaden, des parkenden Pkw, wird auf 2500,- Euro geschätzt. Hinweise unter Tel. 9440.

Zwei Wohnungsaufbrüche - Schaden ca. 350,- Euro

01.12.2022, ca. 18.30 Uhr, 38723 Seesen, Am Wilhelmsbad. Ein 43-jähriger Seesener steht in dem Verdacht zwei Türen eines Mehrparteienhauses gewaltsam aufgebrochen und aus einer Wohnung einen Fernseher entwendet zu haben. Die Ermittlungen dauern noch an.

Beleidigung

02.12.22, gegen 01.00 Uhr, 38723 Seesen/Münchehof, Unter den Linden. Im Verlauf eines Rettungsdiensteinsatzes wurde der behandelnde Arzt durch einen 49-jährigen Angehörigen der zu behandelnden Person beleidigt, da dieser nicht mit der Versorgung zu frieden war.

Ladendiebstahl - Schaden ca. 400,- Euro

02.12.2022, gegen 16.00 Uhr, 38723 Seesen, Braunschweiger Str., Fa. Lidl. Eine 30-jähriger Frau aus Schellerten und ihre männliche, unbekannte Begleitung packten im Ladengeschäft Ware in zwei mitgeführte Rucksäcke, wobei die männliche Person mit einem Rucksack das Ladengeschäft unerkannt verlassen konnte. Die Frau wurde noch im Laden angesprochen und kontrolliert. Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen beide Personen eingeleitet. Hinweise unter Tel. 9440.(hei)

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell