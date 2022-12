POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 01.12.2022

Goslar (ots) - Sachbeschädigung durch Feuer Am 28.11.2022, gegen 12:00 Uhr, wurde der Polizei ein Brand eines Laubhaufens in der Straße "Am Oberen Pandelbach" in Münchehof gemeldet. Durch die eingesetzte Funkwagenbesatzung konnte der Sachverhalt bestätigt und der Brand mittels eines mitgeführten Handfeuerlöschers gelöscht werden. Da sich der brennende Laubhaufen in unmittelbarer Nähe zu einem Straßenbaum befand, ...

mehr