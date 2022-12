POL-PDLU: Geschwindigkeitskontrollen der Polizeiinspektion Schifferstadt

Altrip (ots) - Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwochmorgen gegen 07:10 Uhr am Ludwigsplatz in Altrip. Um einem Linienbus das Abbiegen zu ermöglichen, fuhr ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw rückwärts und touchierte hierbei einen ordnungsgemäß geparkten Pkw. An diesem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von circa 500 Euro. Danach entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit, ohne ...

