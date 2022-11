Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Raub mit Täterfestnahme

Speyer (ots)

Am heutigen 30.11.2022, um 14:52 Uhr, befand sich eine 60-jährige Frau zu Fuß auf dem Postplatz in Speyer. Plötzlich stieß sie ein zunächst unbekannter Täter von hinten zu Boden und entriss ihr die Handtasche, welche die Geschädigte über der Schulter trug. Der Täter flüchtete anschließend mit dem Raubgut im Wert von ca. 700 EUR. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Täter in der Rützhaubstraße in Speyer festgenommen werden. Der 21-jährige Mann stimmte exakt mit der übermittelten Täterbeschreibung überein und führte Teile des Raubguts mit sich. Da gegen ihn bereits ein Haftbefehl in anderer Sache vorlag, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Geschädigte erlitt leichte Verletzungen.

