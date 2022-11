POL-PDLU: Enkeltrickbetrug/falsche Polizeibeamte

Speyer (ots) - Am 29.11.2022 gegen 10:30 Uhr befuhr ein Rettungswagen die Iggelheimer Straße stadteinwärts im Rahmen einer Einsatzfahrt. An der Kreuzung zur Landwehrstraße/Kurt-Schumacher-Straße wollte der 24-jährige Fahrer die Kreuzung geradeaus in Richtung der Friedrich-Ebert-Straße überqueren. Da an der dortigen Ampel bereits Rückstau herrschte, wechselte der Rettungswagenfahrer mit eingeschaltetem Martinshorn ...

mehr