Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall zwischen Krankenwagen und Pkw

Speyer (ots)

Am 29.11.2022 gegen 10:30 Uhr befuhr ein Rettungswagen die Iggelheimer Straße stadteinwärts im Rahmen einer Einsatzfahrt. An der Kreuzung zur Landwehrstraße/Kurt-Schumacher-Straße wollte der 24-jährige Fahrer die Kreuzung geradeaus in Richtung der Friedrich-Ebert-Straße überqueren. Da an der dortigen Ampel bereits Rückstau herrschte, wechselte der Rettungswagenfahrer mit eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht noch vor der Ampel und vor Beginn der Kreuzung auf die Gegenfahrbahn. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich eine 71-jährige Fahrerin an genannter Kreuzung in der Iggelheimer Straße zum Linkssabbiegen in Richtung der Landwehrstraße eingeordnet. Sie war das erste Fahrzeug an der roten Ampel. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr sie langsam an um nach links abzubiegen. In diesem Moment kam es zum Zusammenstoß mit dem gerade die Kreuzung überquerenden Rettungswagen. Nach dem Unfall klagten zwei Rettungssanitäter über Schmerzen und wurden in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. Die 71-Jährige stand augenscheinlich unter Schock und musste ebenfalls medizinisch betreut werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Kreuzung musste für die Verkehrsunfallaufnahme zeitweise komplett gesperrt werden. Wer hat den Unfall beobachtet? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de. )

