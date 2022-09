Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Stetten am kalten Markt

Motorradfahrer verstirbt nach Kollision mit Pkw

Am Sonntag, um 18:00 Uhr kam es auf der Landesstraße 218 bei Stetten am kalten Markt zum Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 65-jährige Motorradfahrer aus dem Zollernalbkreis die Landesstraße von Stetten in Richtung Frohnstetten. Am Übergang der L218 zur L453 kam es zur Kollision mit einem, auf die L218 einfahrenden Porsche 911Carrera eines 18-jährigen Mannes. Der Motorradfahrer und sein Kraftrad kamen durch die Kollision zu Sturz, wobei sich der Mann schwerste Verletzungen zuzog, welchen er noch an der Unfallstelle erlag. Die Unfallstelle blieb zur Unfallaufnahme und Bergung der beiden Fahrzeuge bis 21:00 Uhr voll gesperrt. Die entstandenen Sachschäden werden beim Porsche vorläufig auf 20 000 Euro und beim Kraftrad auf 3000 Euro geschätzt. Vor Ort war neben einem Rettungs- und einem Notarztwagen auch ein Kriseninterventionsteam des DRK, die Freiwillige Feuerwehr Stetten a.k.M. mit zwei Fahrzeuge, sowie die Polizei mit zwei Streifen eingesetzt. Ein hinzugezogener Unfallgutachter machte sich ein Bild des Unfalls und nahm die erforderlichen Daten vor Ort auf. Die Unfallermittlungen des Verkehrsdienstes Sigmaringen, welcher den Unfall vor Ort aufgenommen hat, dauern an.

