Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Leutkirch im Allgäu / A96

Volvo-Fahrer flüchtet nach Unfall

Am Samstagmittag, gegen 12:00 Uhr kam es auf der A96 bei Leutkirch zu einer Streifkollision zwischen einem Volvo und einem Wohnmobil. Bisherigen Unfallermittlungen zufolge fuhr ein 62-jähriger Wohnmobilfahrer auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Lindau. Er wurde unter anderem von einem braunmetallicfarbenen Volvo XC überholt, der das Wohnmobil beim Wiedereinscheren streifte und einen Schaden von mehreren hundert Euro verursachte. Statt nach dem Unfall anzuhalten, setzte der Volvo mit ausländischer Zulassung seine Fahrt in Richtung Süden unbeirrt fort. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf den bislang unbekannten Volvo oder dessen Fahrer geben können. Unfallzeugen werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst Kißlegg unter Telefon 07563/90990 in Verbindung zu setzen.

Argenbühl-Eglofs

Unbekannter bricht Büro auf und entwendet Geld

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafft sich ein bislang unbekannter Täter unberechtigt Zugang zu einem Büro im Familienferiendorf Eglofs. Im Büro entwendet der Täter Geld aus einer Geldkassette in noch unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu, Telefon 07522/984-0 bittet um Zeugenhinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang.

Ebersbach-Musbach

Pkw prallt gegen Brückengeländer und überschlägt sich

Am Sonntagmorgen, gegen 01:15 Uhr kam eine 19-jährige Autofahrerin von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Brückengeländer, überschlug sich und kam schlussendlich in einer Wiese zum Stehen. Den bisherigen Unfallermittlungen nach fuhr die junge Frau mit ihrem C-Klasse Mercedes den Holzmühleweg Orts auswärts. Nicht abschließend geklärt ist, warum sie in einer Kurve vor einer Brücke von der Fahrbahn abkam und folgend gegen das Brückengeländer prallte. Die Wucht des Aufpralls ließ den Pkw überschlagen. Die Frau erlitt, wenn überhaupt, nur leichtere Verletzungen. Da die Beamten des Polizeireviers Weingarten bei ihr Anzeichen einer alkoholischen Beeinflussung feststellten, musste sie sich in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Ihren Führerschein stellten die Beamten vor Ort sicher. Am Mercedes entstand ein geschätzter Sachschaden von 5000 Euro. Zur Schadenshöhe an der Brücke, sowie einem beschädigten Verkehrszeichen kann noch keine Aussage getroffen werden. Die Unfallermittlungen zum Hergang und den Ursachen dauern an.

Weingarten

Flaschenwurf beschädigt Hausdach

Bislang Unbekannte schmissen am Sonntagmorgen gegen 00:40 Uhr vom Vorplatz der Basilika eine Flasche auf das Dach eines nebenstehenden Mehrfamilienhauses. Durch den Flaschenwurf brach unter anderem ein Dachziegel, so dass dieser ersetzt werden muss. Der Schaden wird auf insgesamt 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751/803-6666 erbittet Hinweise zu dem bislang unbekannten Flaschenwerfer.

Leutkirch

Beleidigungen und Bedrohungen verursachen Polizeieinsatz

Da es einigen Anwohnern der Marktstraße auf der Straße zu laut war, forderten sie die lauten Personen am Samstagabend, gegen 21:15 Uhr auf, sich ruhiger zu verhalten. Als Reaktion wurden sie nach Angaben der Beteiligten von den Personen beleidigt, woraufhin sie sich zur Aussprache aus dem Gebäude auf die Straße begaben. Im Laufe des folgenden verbalen Streitgesprächs soll ein 19-jähriger Anwohner einen 15-jährigen mit einem Hammer bedroht und ein 32-jähriger Anwohner dem Jugendlichen Schläge angedroht haben. Um eine Eskalation der Situation zu verhindern, entsandte die Polizei mehrere Streifenwägen an die Örtlichkeit. Hier trafen sie auf die erheblich unter Alkoholeinwirkung stehenden Personen. Die Streifen brachten die aufgeheizte Stimmung wieder auf ein Normalmaß. Allerdings gestaltete sich die Sachverhaltsklärung vor Ort schwierig, da die Beteiligten nur rumänisch sprachen und sich weder auf Deutsch, noch auf Englisch verständigen konnten. Verletzt wurde bei der Auseinandersetzung offenbar niemand.

Leutkirch

Aufgewirbelter Stein beschädigt Auto

Ein Motocross-Motorrad soll am Samstagabend um 18:00 Uhr an einem Waschpark in der Wurzacher Straße einen dort stehenden Pkw beschädigt haben. Nach Angaben des 22-jährigen geschädigten Autofahrers habe ein Mann zuvor das Motorrad von einem Anhänger abgeladen. Danach sei er mit der Maschine an seinem VW Polo vorbeigefahren und wirbelte hierbei Steine auf, die gegen den Polo flogen und einen geschätzten Sachschaden von 500 Euro in Form von Dellen im Fahrzeugblech verursachten. Der 22-jährige sprach den Motorradfahrer auf die Beschädigung an, woraufhin dieser sein Motorrad wieder auflud und die Örtlichkeit verließ, ohne seinen Namen und Anschrift preis zu geben. Eine Zeugin beobachtete das Geschehen, weshalb das Autokennzeichen des möglichen Verursachers bekannt ist. Die Ermittlungen zu dem Verursacher dauern an.

