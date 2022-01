Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Polizei in Mittelhessen erneut bei Montagsspaziergängen im Einsatz

Gießen (ots)

--

Die Polizei Mittelhessen rechnet auch heute in den Landkreisen Gießen und Marburg-Biedenkopf sowie im Wetteraukreis und im Lahn-Dill-Kreis mit sogenannten Montags- oder Grablichterspaziergängen.

Die Versammlungseigenschaft wird vor Ort in jedem Einzelfall geprüft und mögliche, erforderliche Maßnahmen werden getroffen. Die originäre Zuständigkeit zur rechtlichen Beurteilung von Versammlungen obliegt der jeweils zuständigen Versammlungsbehörde. In allen Fällen, in denen die Versammlungsbehörde nicht oder nicht rechtzeitig handeln kann, wird die Polizei in Eilzuständigkeit tätig.

Den Versammlungsbehörden der Kommunen Pohlheim, Allendorf (Lumda), Fernwald sowie Wetzlar und Solms liegen Anmeldungen zu Versammlungen im Kontext der Kritik an den Corona-Maßnahmen vor.

Gegenveranstaltungen sind in der Wetterau (Altenstadt, Bad Vilbel und Bad Nauheim) sowie in Gießen angemeldet.

Die Polizistinnen und Polizisten des Polizeipräsidiums Mittelhessen werden heute von Kolleginnen und Kollegen der Hessischen Bereitschaftspolizei unterstützt.

Auskünfte an Medienschaffende werden von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelhessen unter der Telefonnummer (0641) 7006-2040 erteilt.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell