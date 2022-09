Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Unbekannter beschädigt Kleinkraftrad

Im Zeitraum von Freitag, 15:30 Uhr bis Samstagmorgen, 08:00 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter ein auf dem Franziskusplatz abgestelltes Kleinkraftrad, indem er dieses umstieß oder sonst zu Fall brachte. Das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 erbittet Zeugenhinweise zu dem Verursacher.

Überlingen-Bonndorf

Auto kollidiert mit Obstbaum - Fahrer zieht sich schwere Verletzungen zu

Aus bislang ungeklärter Ursache kam am Samstagabend gegen 20:30 Uhr ein 29-jähriger Autofahrer von der Fahrbahn ab und prallte frontal auf einen Obstbaum. Der aus Konstanz stammende Fahrer war alleine in einem Opel Corsa von Ludwigshafen in Richtung Bonndorf unterwegs. Warum er in der leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam, konnte bislang nicht geklärt werden. Eine Befragung des Fahrers war aufgrund seiner schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen bislang nicht möglich. Er befindet sich weiterhin in Behandlung in einem Krankenhaus. An dem Auto entstand Sachschaden von ca. 20 000 Euro. Wie hoch der Flurschaden und der Schaden an dem, durch den Aufprall mittig gespaltenen Obstbaum ist, steht noch nicht fest.

