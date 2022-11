Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Klein-Lkw entwendet

Schifferstadt (ots)

In der Zeit zwischen dem vergangenen Sonntag bis Dienstag entwendeten unbekannte Täter einen auf einem Gartengelände in der Langgasse abgestellten Klein-Lkw. Trotz Umzäunung gelangten die/der Täter auf das Grundstück, von dem neben dem Lkw noch drei leere Dieselkanister entwendet wurden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf circa 4.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte per Telefon, 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.

