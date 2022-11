Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Maxdorf - Eingeschlagenes Glasdach am Gymnasium

Maxdorf (ots)

Am Samstag, den 26.11.2022 wurde das Glasdach des Fahrradunterstandes des Lise-Meitner-Gymnasiums in Maxdorf in den späten Abendstunden, zwischen 17:00 Uhr und Mitternacht beschädigt. Hierbei wurden durch bislang unbekannte Täter Gegenstände auf das Glasdach geworfen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

