Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sachbeschädigung durch Graffiti

Kaiserslautern (ots)

Ein bisher unbekannter Täter besprühte in der Kennelstraße eine Hausfassade mit Farbe. Die Tat ereignete sich am Samstag zwischen 8 Uhr und 17 Uhr. Wer hat das Graffiti aufgesprüht? Wer hat die Sprayer gesehen? Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten nehmen Zeugenhinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer 06313692150 oder per E-Mail pikaiserslautern1@polizei.rlp.de entgegen. |hac

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell