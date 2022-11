Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Bobenheim-Roxheim) - Verkehrsunfallflucht

Bild-Infos

Download

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 29.11.2022, gegen 08.40 Uhr, kam es in der Rheinstraße, Höhe Hausnummer 11, zu einer Unfallflucht, wobei ein dort geparkter Pkw VW Sharan durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer am linken Heckbereich stark beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell