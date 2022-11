Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Nötigung von Polizeibeamten durch einen alkoholisierten Mann

Speyer (ots)

Am 30.11.2022 gegen 00:40 Uhr stellte eine Zivilstreife einen 46-jährigen Mann im Emanuel-Geibel-Weg mit Stirnlampe fest, welcher neben einem PKW stand und in ein Fahrzeug leuchtete. Der Mann sollte einer Personenkontrolle unterzogen werden. Trotz Vorzeigen des Dienstausweises, glaubte er nicht, dass zivile Polzisten vor ihm standen. Er versuchte sich aus der Kontrolle zu entziehen und wurde deshalb kurzzeitig gefesselt. Im Rahmen der Durchsuchung fanden die Beamten Fahrzeugschlüssel, welche zu dem geparkten PKW passten. Da der Mann erheblich alkoholisiert war, wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,06 Promille. Der 46-Jährige zeigte sich mit der Sicherstellung nicht einverstanden und stellte sich vor den Streifenwagen, so dass sie Beamten nicht losfahren konnten. Er wurde deshalb aufgefordert zu Seite zu treten. Im Rahmen dieses Gespräches nutzte er einen günstigen Augenblick und griff über den Arm eines Polizisten und nahm seinen Fahrzeugschlüssel vom Armaturenbrett wieder an sich. Anschließend versuchte er zu flüchten. Die Beamten brachten ihn deshalb zu Fall und nahmen die Fahrzeugschlüssel wieder an sich. Als er sich erneut vor den Streifenwagen stellte und weiter uneinsichtig war, wurde er in Gewahrsam genommen. Auf der Dienststelle beruhigte sich der Mann und wurde deshalb auf freien Fuß entlassen. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Nötigung.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell