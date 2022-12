Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Geparkten Pkw beschädigt und geflüchtet

Altrip (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwochmorgen gegen 07:10 Uhr am Ludwigsplatz in Altrip. Um einem Linienbus das Abbiegen zu ermöglichen, fuhr ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw rückwärts und touchierte hierbei einen ordnungsgemäß geparkten Pkw. An diesem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von circa 500 Euro. Danach entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Bei dem verursachenden Fahrzeug handelte es sich möglicherweise um einen silbernen Ford. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden.

