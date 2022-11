Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 30.11.2022.

Goslar (ots)

Polizei führte Kontrollen in der Innenstadt von Goslar durch.

Goslar, Innenstadt, 29.11.2022 in der Kernzeit 14-19 Uhr.

Die Polizei Goslar führte im Zusammenwirken mit Einsatzkräften der Zentralen Polizeidirektion mehrere Personenkontrollen durch.

Schwerpunkt dieser Kontrollmaßnahmen waren Feststellungen in Richtung von Drogenverstößen und übermäßigem Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit. Anwohner hatten sich zudem in der Vergangenheit bei der Polizei beschwert, dass im Bereich des Bahnhofes Jugendliche randalierten und Passanten angepöbelt hätten. Diese Art der Beschwerden nimmt die Polizei ernst und richtete die Kontrollen auch auf diesen Phänomenbereich aus.

Bei der Kontrolle einer 12-köpfigen Gruppe konnten mehrere Personen der hiesigen Drogenszene im Bereich der Rosentorstraße festgestellt werden. Eine überprüfte Person wurde mit Haftbefehl gesucht und im weiteren Verlauf einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Zwei weitere Kleingruppen konnten in der Klubgartenstraße und im Bereich des Bahnhofsplatzes (Bahnhof bis Neuwerkgarten) überprüft werden. Hier verliefen die Überprüfungen ohne nennenswerte Ergebnisse.

Insgesamt führten die Beamten bei ca. 30 Personen sogenannte Identitätsfeststellungen durch.

Die von der Polizei veranlassten Kontrollen in der Innenstadt und auf dem Weihnachtsmarkt führten innerhalb der Bevölkerung zu einer überwiegend positiven Resonanz.

Versuchter Einbruch in einen Gastronomiebetrieb.

Goslar, Oker, Bahnhofstraße, 28.11.2022, 19:00 Uhr-29.11.2022, 11:00 Uhr.

Die derzeit unbekannten Täter hatten offensichtlich versucht, die Zugangstür des Objektes aufzuhebeln. Sie scheiterten jedoch an ihrem Vorhaben und gelangten nicht in die Räume. Die Schadenshöhe dürfte nach ersten Einschätzungen in einer niedrigen dreistelligen Höhe liegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell