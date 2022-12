Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 01.12.2022

Goslar (ots)

Lutter

Am 29.11.22 meldet eine 57jährige Geschädigte dem PK Seesen Opfer eines Betruges geworden zu sein. Ein unbekannter Täter bietet über die Plattform Facebook einen Staubsauger zum Verkauf an. Die Geschädigte hat Interesse und überweist den vereinbarten Betrag. Danach bricht der Kontakt ab und die Geschädigte stellt den Betrug fest. Der vermeintliche Verkäufer reagiert auf Nachfragen nicht mehr. Sachschaden 240,- Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Seesen

Am 30.11.22 wird gegen 11:10 Uhr dem PK Seesen eine Verkehrsunfallflucht gemeldet. Laut Geschädigtem stößt vermutlich beim Rangieren ein VW Passat auf dem Parkplatz vor dem Fitnessstudio Vitasport Bornhäuser Straße 2 in Seesen gegen den ordnungsgemäß geparkten PKW Mercedes des Geschädigten und verursacht Sachschaden. Das Kennzeichen des verursachenden PKWs konnte durch Zeugen abgelesen werden. Der Verursacher entfernt sich jedoch nach dem Zusammenstoß ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder seine Personalien bekannt zu geben. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Weitere Beobachtungen/Hinweise über das Verursacherfahrzeug, sowie dem Fahrzeugführer bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440.

Seesen

In der Zeit vom 30.11.22 21:00 Uhr bis zum 01.12.2022 02:15 Uhr öffnet ein unbekannter Täter gewaltsam die hintere Ladetür eines LKW (Sattelauflieger) auf dem Rasthof in Rhüden. Hierbei werden drei Plomben entfernt und die Ladefläche betreten. Das genaue Diebesgut ist zur Zeit noch nicht bekannt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise oder Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440

