Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Luzenberg: Unfall im Kreuzungsbereich - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Wegen eines schweren Verkehrsunfalls im Kreuzungsbereich der Sandhofer Straße / Diffenestraße am Mittwochabend, sucht das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt nach Zeugen. Eine 30-jährige Opel-Fahrerin und ein 74-jähriger VW-Fahrer kollidierten gegen 18.20 frontal miteinander, wobei diese glücklicherweise nicht verletzt wurden. Allerdings entstand an den Fahrzeugen ein Schaden von mindestens 20.000 Euro. Beide mussten abgeschleppt werden. Der Unfallhergang an der Ampel-geregelten Kreuzung ist bislang unklar, da beide Beteiligten angaben bei "grün" gefahren zu sein. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachteten, werden deshalb gebeten, sich unter Tel.: 0621 33010 an die Beamten zu wenden.

