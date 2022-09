POL-RBK: Rösrath - Unbekannte brechen Baucontainer auf

Burscheid (ots) - Am Dienstag (27.09.) gegen 06:00 Uhr wurde der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße Am Weiher durch ein Geräusch aus dem Bereich seiner Terrassentür aufgeschreckt. Als er nach dem Rechten sah, stellte er Hebelspuren an der Terrassentür fest. Personen sah er aber keine. An der Terrassentür entstand ein leichter Sachschaden, ...

