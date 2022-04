POL-FL: Flensburg: Ermittlungen nach möglicher Beibringung von gesundheitsschädlichen Stoffen

Steinbergkirche/Westerholm (ots) - Am Mittwochabend (06.04.2022), gegen 19:00, kam es in Steinbergkirche zu einem Diebstahl in einem Hofladen. Zwei Frauen im Alter von 30-35 Jahren begaben sich in das "Marmelädchen" und entnahmen dort selbstgemachte Fruchtliköre und Honig. Die Frauen gaben durch das Zeigen eines ...

mehr