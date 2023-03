LPI-SLF: Verkehrsinsel unter Alkoholeinfluss beschädigt

Schleiz (ots) - Am 19.03.2023 zwischen 02:00 Uhr und 02:15 Uhr hoben ein bzw. mehrere bislang unbekannte Täter min. ein Abdeckgitter eines Oberflächenschachts auf die Fahrbahn in der Saalburger Straße in Schleiz/ Oschitz. Eine 32- jährige Pkw Fahrerin konnte nur durch Ausweichen eine Kollision mit dem Gitter verhindern. Es wurde eine Strafanzeige wegen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeugen, ...

