LPI-SLF: Betrunken mit dem Lieferwagen unterwegs

Saalfeld (ots) - Die seit dem 29.03.2022 vermisste 16-Jährige aus Katzhütte wurde am gestrigen Donnerstag , gegen 15:00 Uhr, in Rudolstadt nach Zeugenhinweisen aufgegriffen. Im Anschluss wurde sie den Eltern übergeben. Die Polizei dankt der Bevölkerung für die eingegangenen Hinweise. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld ...

