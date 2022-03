Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 200 Teilnehmer bei Corona-Demonstration

Schleiz (ots)

Am Mittwochabend kamen rund 200 Teilnehmer einer nicht angemeldeten Versammlung in Schleiz zusammen um u.a. gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Gegen 19:00 Uhr befanden sich rund 200 Personen auf dem Vorplatz des Landratsamtes ein und starteten kurze Zeit später einen Aufzug in Richtung Innenstadt, welcher zeitweise die gesamte Fahrbahnbreite einnahm. Neben Plakaten wurden auch Trillerpeifen mitgeführt und per Megaphon Unmutsbekundungen bekannt gegeben. Nach rund einer Stunde wurde die Versammlung beendet. Grundsätzlich kam es zu keinen nennenswerten Vorkommnissen - lediglich eine Person erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgrund des Abbrennens von Feuerwerk.

