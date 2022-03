Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ladendieb gestellt

Sonneberg (ots)

Am Mittwochabend, kurz vor 19:30 Uhr, wurde über den Ladendetektiv eines Supermarktes in Sonneberg ein flüchtiger Dieb mitgeteilt. Der Mann hatte zuvor diverse, hochpreisige alkoholische Getränke im Gesamtwert von über 1000 Euro entwendet und den Kassenbereich ohne Bezahlung passiert. Sodann nahmen mehrere Personen die Verfolgung zu Fuß und mit Fahrzeugen auf. Schließlich konnte der 17-Jährige (belarussische Staatsangehörigkeit) durch zwei Zeugen nahe eines Feldes bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten werden. In diesem Zusammenhang waren auch Kollegen der bayrischen Polizei im Einsatz. Von dem Diebesgut hatte der Beschuldigte sich auf der Flucht getrennt, es konnte jedoch später alles wieder dem Einkaufsmarkt zugeführt werden. Der 17-Jährige, welcher keine Meldeanschrift in Deutschland benennen konnte, wurde schließlich festgenommen und zur Sonneberger Dienststelle verbracht. Die Ermittlungen sowie die weiterführenden, polizeilichen Maßnahmen dauern auch im Laufe des heutigen Tages an.

