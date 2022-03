Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach vollendetem Trickbetrug gesucht

Sonneberg/ Schneidemühle (ots)

Bereits am Dienstag, dem 29.03.2022, kam es in Sonneberg OT, Schneidemühle, zu einem vollendeten Trickbetrug, wodurch ein Senior um rund 16.000 Euro bestohlen wurde. Der bzw. die Unbekannten hatten den 88-Jährigen seit dem Dienstagvormittag mehrmals und offensichtlich sehr geschickt manipuliert, indem die Täter am Telefon gegenüber dem Rentner falsche Tatsachen vortäuschten und so erwirken konnten, dass der eingeschüchterte Mann rund 16.000 Euro Ersparnisse vor seiner Haustür zur Abholung durch die unbekannten Täter deponierte. In diesem Zusammenhang werden dringend Zeugen gesucht, welche verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Ortslage Schneidemühle im Laufe des Dienstags zwischen 08:00 bis gegen 18:00 Uhr bemerkt haben. Hinweise diesbezüglich nimmt die KPI Saalfeld unter 03672-417 1464 entgegen. Es ergeht erneut der ausdrückliche Hinweis, besondere Vorsicht bei den momentan kursierenden Trickbetrugsmaschen, insbesondere telefonischer Natur, walten zu lassen. Die Anrufer kommunizieren zumeist sehr geschickt, manipulativ und einschüchternd. Wenden Sie sich bei unklaren Telefonaten unbedingt an die nächste Polizeidienststelle oder kontaktieren Familienangehörige bzw. Bekannte. Geben Sie keinesfalls Auskünfte über persönliche Umstände, Bargeld etc. - beenden Sie dubiose Telefonanrufe in jedem Fall und kontaktieren anschließend die Polizei !

