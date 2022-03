Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Einfamilienhaus- Zeugen gesucht

Sonneberg (ots)

Im Laufe des gestrigen Tages (30.03.2022) drangen bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Eisenbahnstraße in Sonneberg ein und entwendeten diverse Gegenstände, sodass nun Zeugen gesucht werden. Vermutlich zwischen 09:00 Uhr bis gegen 17:00 Uhr drang der oder die Unbekannte durch Beschädigen der Terrassentür ins Innere des Hauses und entwendete dort neben Bargeld und Schmuck auch einen Tresor mitsamt zahlreicher Munition. Die berechtigt und ordnungsgemäßg gelagerte Munition wurde mitsamt Tresor gewaltsam aus der Wand gerissen und vermutlich mit einer auffällig großen, gelben, plastikartigen Tasche abtransportiert. An einem weiteren Waffenschrank hebelte der/die Unbekannte erfolglos. Es entstand nicht unerheblicher Sach- und vorallem Entwendungsschaden. Nach erfolgter Spurensuche und -sicherung übernahm die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld die Ermittlungen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise (insbesondere ggf. im Zusammenhang mit der auffälligen, gelben Tasche) geben können, werden gebeten, sich unter 03672-417 1464 zu melden.

