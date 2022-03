Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbrecher festgestellt

Sonneberg (ots)

Am Mittwochabend wurde ein Kellereinbruch in der Bert-Brecht-Straße in Sonneberg mitgeteilt. Demnach hatte eine Zeugin beobachtet, wie sich eine männliche Person in den Keller des Mehrfamilienhauses schlich, dort mehrere Kellerabteile aufbrach und diverse Gegenstände entwendete. Die Zeugin versuchte anschließend den bis dato Unbekannten festzuhalten, jedoch konnte der Mann zunächst fliehen. Kurze Zeit später jedoch konnte der zwischenzeitlich Beschuldigte, ein 36-Jähriger aus Sonneberg, im Nahbereich festgestellt und an die eingesetzten Beamten übergeben werden. Gegen den mit mehr als 2 Promille alkoholisierten Beschuldigten wurde eine Strafanzeige erstattet - das Beutegut hinterlies der Mann während der Flucht im Bereich der betroffenen Keller.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell