LPI-SLF: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 16-Jähriger

Sonneberg/ Schneidemühle (ots) - Bereits am Dienstag, dem 29.03.2022, kam es in Sonneberg OT, Schneidemühle, zu einem vollendeten Trickbetrug, wodurch ein Senior um rund 16.000 Euro bestohlen wurde. Der bzw. die Unbekannten hatten den 88-Jährigen seit dem Dienstagvormittag mehrmals und offensichtlich sehr geschickt manipuliert, indem die Täter am Telefon gegenüber dem Rentner falsche Tatsachen vortäuschten und so ...

