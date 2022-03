Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Leblose Person in Wasser: Keine Hinweise auf strafbares Handeln

Dreitzsch (ots)

Nach Einschätzung der KPI Saalfeld besteht nach Untersuchung der aufgefundenen, männlichen Person aus Dreitzsch am gestrigen Vormittag kein Straftatenverdacht - so auch das Ergebnis der heute durchgeführten Sektion. Es handelte sich um einen 49-Jährigen aus Dreitzsch, welcher bisherigen Erkenntnissen zufolge eines natürlichen Todes starb und anschließend in einem Bach in Dreitzsch leblos aufgefunden wurde.

