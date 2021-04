Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Dühren: Jogger wirft Trinkflasche auf vorbeifahrendes Auto; Zeugen gesucht

Sinsheim-Dühren (ots)

Wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Sinsheim gegen einen noch unbekannten Jogger.

Der ca. 60-70 Jahre alte Mann soll am frühen Samstagabend, gegen 18.30 Uhr, in der Eichenlochstraße eine Trinkflasche gegen das Auto einer 30-Jährigen geworfen zu haben, die in Richtung Sportplatz unterwegs war. Dabei wurde die Windschutzscheibe des Suzuki leicht beschädigt. Im Anschluss daran hob der schwarz gekleidete Jogger die Flasche wieder auf und rannte davon.

Zeugen, die Hinweise zu dem "älteren" Laufsportler geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell