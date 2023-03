Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrradfahrer verursacht Unfall

Katzhütte (ots)

Eine 24-jährige befuhr mit ihrem Hyundai am Samstag, kurz nach 19 Uhr, die Schwarzburger Straße in Katzhütte aus Richtung Oelze kommend in Richtung Neuhäuser Straße. Ein 25 Jahre alter rumänischer Staatsbürger fuhr mit einem Fahrrad aus der Einfahrt von einem Einkaufsmarkt unvermittelt auf die Straße auf und kollidierte mit dem Pkw. Der Mann flüchtete von der Unfallstelle, konnte durch die Polizei jedoch im Rahmen der Fahndung festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,21 Promille, deshalb wurde eine Blutentnahme veranlasst. Äußerlich blieb der Radfahrer unverletzt, kam zur Untersuchung jedoch in ein Krankenhaus.

