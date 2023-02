Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche in Ferienanlage

Hochsauerlandkreis (ots)

Winterberg

In einer Ferienanlage in dem Holtener Weg wurde im Zeitraum von Mittwoch, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 06:00 Uhr in mehrere Gebäude eingebrochen. Die unbekannten Täter drangen gewaltsam in einen Technikraum und in ein Büro ein. Sie konnten lediglich einen kleinen Geldbetrag und Süßigkeiten erbeuten. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

