Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mit Auto gegen Baum gefahren-Fahrer schwer verletzt

Hochsauerlandkreis (ots)

Eslohe

Gestern gegen 07:45 Uhr kam es auf der B55 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Mann aus Bestwig befuhr mit seinem Auto die B55 aus Richtung Meschede in Richtung Eslohe. Auf gerader Strecke, kurz vor Eslohe, kam der Mann aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte mit seinem Auto gegen einen Straßenbaum. Der Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die B55 war für mehrere Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell