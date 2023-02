Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Sonderkontrollen des Verkehrsdienstes im Schülerspezialverkehr

Hochsauerlandkreis (ots)

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis ist zuständig zur Überwachung und Kontrolle spezieller Verkehrsarten. In der vergangenen Woche wurde die vorschriftsmäßige und vor allem sichere Beförderung von Menschen mit einem hohen Hilfebedarf Ziel von Kontrollen. Die Beförderung dieser Menschen, als schwächstes Glied aller Verkehrsteilnehmer, obliegt einer besonderen Verantwortung und gesetzlichen Regelungen. Auf dem Gebiet des HSK wurden 81 Busse / besonders ausgewiesene Fahrzeuge kontrolliert. Besonderes Augenmerk wurde auf den sicheren Transport von Personen in Rollstühlen, den sicheren Transport in Kindersitzen und sonstigen Rückhalteeinrichtungen, sowie den Transport von Hilfsmitteln wie z.B. Rollatoren gelegt. Es wurden 16 unterschiedliche Verstöße geahndet. Insgesamt bleibt positiv festzustellen, dass entsprechende Beförderungen auf einem hohen Qualitätsstandart mit leichtem Optimierungsbedarf durchgeführt werden.

