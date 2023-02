Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahrradfahrer angefahren

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg

Gestern Abend gegen 21:00 Uhr wurde auf der Stembergstraße ein Fahrradfahrer von einem Auto angefahren und leicht verletzt. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der 18-jährige aus Arnsberg zum Zeitpunkt des Unfalls vermutlich unter Drogen stand. Nach Angaben der Autofahrerin hielt sie an der roten Ampel Stembergstraße / Lange Wende. Als die Ampel für sie grün zeigte, fuhr sie weiter. In diesem Moment fuhr der Fahrradfahrer über den Fußgängerüberweg, obwohl die Ampel für ihn rot zeigte. Der junge Mann kollidierte mit dem Auto der Frau und stürzte vom Fahrrad. Dabei verletzte er sich leicht. Die Autofahrerin stieg aus und kümmerte sich um den jungen Mann. Dieser bat aber darum, nicht die Polizei zu rufen. Er fragte die Frau, ob sie ihn in ein Krankenhaus fahren könne. Das machte die Autofahrerin auch. Nachdem sie den Fahrradfahrer in einem Krankenhaus abgeliefert hatte, suchte sie die Polizeiwache in Hüsten auf und informierte die Polizei über den Unfall. Die Beamten suchten daraufhin den Verletzten im Krankenhaus auf. Dort ergaben sich Hinweise, dass der junge Mann zum Zeitpunkt des Unfalls unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogentest verlief positiv und beim Fahrradfahrer konnte ein Tütchen mit, vermutlich, Drogen aufgefunden werden. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren unter Drogen und Besitz von Betäubungsmitteln.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell