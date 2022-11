Raunheim (ots) - Am Mittwochabend (02.11.) löste ein Brand in der Küche eines Mehrfamilienhauses in der Weserstraße einen Feuerwehreinsatz aus. Hier entzündete sich nach derzeitigem Kenntnisstand eine Pfanne mit Speiseöl auf dem Herd, nachdem diese zu stark erhitzt worden war. Bei Eintreffen der Feuerwehr Stand ein Teil der Küche bereits in Flammen, der Brand ...

