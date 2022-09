Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Beuron

Von eigenem Fahrzeug zu Fall gebracht

Glück im Unglück hatte eine 66-jährige Frau am Sonntag gegen 9.30 Uhr, als sie in der Hofstraße von ihrem eigenen Pkw zu Fall gebracht wurde und leichte Verletzungen erlitt. Die Frau bemerkte nach dem Aussteigen auf einem Parkplatz, dass sie die Handbremse ihres Mercedes nicht angezogen hatte. Um dies nachzuholen, beugte sie sich in das Fahrzeuginnere. In diesem Moment begann der Wagen zu rollen. Die 66-Jährige wurde von der offenen Fahrertüre zu Boden gestoßen. Der Mercedes prallte kurz darauf gegen eine Werbetafel und stoppte. Die 66-Jährige wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Am Mercedes sowie an der Werbetafel entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro.

Bad Saulgau

Dieb bekommt kalte Füße

Opfer eines dreisten Diebstahls wurde ein 52 Jahre alter Mann am Freitag kurz nach 15.45 Uhr im Bereich Sternstraße/Uferweg. Der 52-Jährige parkte seinen Transporter unter einem Carport, den er vom Uferweg aus befuhr. Während der Mann mehrere Taschen auslud, nutzte ein bislang unbekannter Dieb die kurze Zeit und entwendete einen Umschlag mit einem vierstelligen Bargeldbetrag vom Beifahrersitz des Transporters. Im Laufe des Wochenendes bekam der Unbekannte offenbar ein schlechtes Gewissen und warf den Umschlag unerkannt in den Briefkasten des 52-Jährigen. Täterhinweise nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Pfullendorf

Mann springt vor Fahrzeug

Mit Strafanzeigen wegen Nötigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr muss ein 25-Jähriger rechnen, der am Sonntag kurz nach 13 Uhr in der Franz-Xaver-Heilig-Straße für einen Polizeieinsatz gesorgt hat. Weil eine Busfahrerin dem Mann die Mitfahrt verweigerte, stellte sich der 25-Jährige mehrfach vor den Bus und hinderte die Frau an der Weiterfahrt. Im weiteren Verlauf sprang der offensichtlich sehr in Rage geratene Mann unvermittelt vor einen Pkw, dessen Fahrer einen Zusammenstoß nur mit einer Vollbremsung verhindern konnte. Die Ermittlungen des Polizeipostens Pfullendorf dauern an. Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 bei den Beamten zu melden.

Pfullendorf

Mehrere Wagen beim Streetfood-Festival aufgebrochen

Gleich mehrere Verkaufsstände auf dem Gelände des Streetfood-Festivals in der Straße "Am Stadtgarten" haben Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag aufgebrochen. Offenbar hatten es die Täter auf Bargeld abgesehen, das sie aus insgesamt drei gewaltsam aufgebrochenen Verkaufsanhängern entwendeten. Bei einem vierten Imbisswagen versuchten die Einbrecher, einen Klappladen aufzubrechen, scheiterten jedoch. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern nimmt der Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Mengen

Einbrecher hat es auf Bares abgesehen

Aus einem Ferienhof in Granheim hat ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag Bargeld entwendet. Der Täter betrat die Räumlichkeiten des Hofs, brach einen Kaffeeautomaten auf und entwendete das Wechselgeld. Im weiteren Verlauf entwendete der ungebetene Gast weiteres Bargeld aus einem Nebenraum. Personen, die in der Tatnacht zwischen 19.30 Uhr und 10 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

Pfullendorf

Polizei ermittelt nach mehreren Sachbeschädigungen an Pkw gegen zwei Männer

Nachdem es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Sachbeschädigungen an Pkw im Bereich Pfarröschle/Uttengasse gekommen ist, ermittelt der Polizeiposten Pfullendorf nun zumindest in zwei Fällen gegen zwei 44 und 45 Jahre alte Männer. Hintergrund der mutwilligen Beschädigungen dürften private Streitigkeiten zwischen den Tatverdächtigen und den betroffenen Autobesitzern sein. Ob die beiden Männer auch die übrigen Sachbeschädigungen begangen haben, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Nachfolgend unsere Meldung vom 08.08.2022

Pfullendorf

Reifen an vier Fahrzeugen zerstochen - Zeugen gesucht

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Freitagabend und Samstagmorgen im Stadtgebiet vier Fahrzeuge beschädigt. An einem Pkw in der Straße "Am Pfarröschle" wurden nun zum dritten Mal zwei Reifen mittels eines spitzen Gegenstands zerstochen. Auch an einem weiteren Fahrzeug, das in derselben Straße abgestellt war, wurden zwei Reifen beschädigt. Die Räder zweier weiterer Wagen wurden in der Uttengasse und in der Bahnhofsstraße beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe an den acht zerstochenen Reifen wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Da es in jüngster Vergangenheit bereits mehrfach zu Sachbeschädigungen in der Region gekommen ist, prüft die Polizei derzeit einen Zusammenhang der Taten. Weiterhin werden Zeugen gebeten, sich beim Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

