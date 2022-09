Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Bad Saulgau

Einbrecher stehlen Arbeitsmaschinen

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Montagabend bis Samstagnachmittag vergangener Woche mehrere hochwertige Arbeitsmaschinen aus einer verschlossenen Garage in der Lampertsweilerstraße in Hochberg. Der Diebstahlsschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Bad Saulgau, Telefon 07581/482-0 bittet um Hinweise auf die Täter oder Verdächtigen Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang.

Veringenstadt

Fußgängerin angefahren

Als eine 38-jährige Autofahrerin am Samstagabend gegen 19:40 Uhr aus ihrer Grundstücksausfahrt in der Hochbergstraße rückwärts ausfuhr, übersah sie eine, auf dem Gehweg vorbeilaufende Frau. Der VW Crafter erfasste die 54-jährige Fußgängerin, die zu Fall kam und sich hierbei eine erhebliche Fußverletzung zuzog. Zur Behandlung ihrer schweren Verletzung musste sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Auto dürfte kein Schaden entstanden sein.

