Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Fahrradfahrer nach Sturz leicht verletzt

In der Hinterherfahrt beobachtete eine Streife des Polizeireviers Friedrichshafen am Sonntagmorgen, gegen 01:10 Uhr einen Fahrradfahrer, wie er ohne Fremdeinwirkung auf der Waggershauser Straße zu Fall kam und sich eine Kopfplatzwunde zuzog. Bei der Ersten Hilfe stellten die Beamten Anzeichen einer Alkoholisierung bei dem 50-jährigen Mann fest, weshalb er sich nach der medizinischen Versorgung seiner Verletzung, einer Blutentnahme unterziehen lassen musste. An seinem Fahrrad dürfte nach bisherigen Erkenntnissen kein Schaden entstanden sein.

Friedrichshafen

Zeugensuche zu Diebstahl von Handy

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Samstagabend in der Zeit von 19:00 - 19:30 Uhr bei einer Sitzgruppe vor dem Einrichtungshaus XXXLutz in der Ailinger Straße das iphone einer 23-jährigen Frau. Hinweise auf den oder die Täter nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 entgegen.

Kressbronn

Garagentor aufgebrochen

Wie die 57-jährige Geschädigte erst nachträglich festgestellte, verschafften sich bisher unbekannte Täter am Donnerstagabend in der Zeit von 18:00 - 23:00 Uhr unberechtigt Zugang zu ihrer Garage in der Montfortstraße. Beim gewaltsamen Aufbrechen des elektrischen Garagentors beschädigten die Täter den Schließmechanismus so, dass er unbrauchbar wurde. Bislang ist unklar, ob der Täter aus der Garage etwas entwendet hat. Das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 bittet um Zeugenhinweise zu Verdächtigen Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang.

Meersburg

Bodenseeweinfest - Samstag

Aus polizeilicher Sicht verlief der Samstagabend beim 46. Bodenseeweinfest in Meersburg ohne besondere Vorkommnisse. Die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Überlingen unterstützten das DRK bei mehrere volltrunkenen Personen und schlichtete eine Streitigkeit zwischen einem Jugendlichen und seiner Freundin. Ansonsten blieb das wetterbedingt gut besuchte Fest ohne weitere polizeiliche Einsatzmaßnahmen.

Meersburg

Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 03:00 Uhr verursachte ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer einen Verkehrsunfall im Dornerweg. Den bisherigen Ermittlungen nach, kam der 42-jährige Fahrer eines Mitsubishis kurz nachdem er in Meersburg losgefahren war, von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen im Dornerweg geparkten Jeep des 41-jährigen Geschädigten. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten eine mögliche Alkoholisierung des Fahrers fest, weshalb er zunächst einen Atemalkoholtest machte, der den Verdacht bestätigte. Anschließend musste er eine Blutprobe, sowie seinen Führerschein abgeben. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Unfallermittlungen der Polizei dauern an.

Überlingen

Zeugensuche nach Unfallflucht

Am Samstagmittag, gegen 13:00 Uhr kam es in der Lippertsreuter Straße, auf dem Parkplatz vor einer Bäckerei zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort parkend abgestellten Pkw einer 25-jährigen Geschädigten. An dem Mercedes entstand ein geschätzter Sachschaden von 2000 Euro in Form Beschädigungen im Lack und Dellen im Fahrzeugblech. Das Polizeirevier Überlingen, Telefon 07551/804-0 bittet um Zeugenhinweise zu dem Verursacher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell