POL-MS: Betrüger geben sich als falsche Polizeibeamte aus

Münster (ots) - In der Nacht von Mittwoch (23.11.) auf Donnerstag (24.11.) sind zwischen 22 Uhr und 9 Uhr Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Gustav-Freytag-Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Haus und durchsuchten anschließend sämtliche Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Einbrecher eine Küchenmaschine und eine Digitalkamera. Anschließend flüchteten sie ...

