Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.03.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Versuchter Aufbruch an Zigarettenautomat - Wer kann Hinweise geben?

Lediglich Aufbruchspuren sind die Folge eines gescheiterten Aufbruchversuches an einem Zigarettenautomaten an der Außenwand einer Fast-Food-Kette in Künzelsau-Nagelsberg. Zwei unbekannte Täter machten sich in der Nacht auf Freitag zwischen 1.20 Uhr und 2 Uhr mithilfe eines in der Nähe entwendeten Pollers eines Fahrradweges, am Automaten in der Würzburger Straße zu schaffen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

Künzelsau: 4.000 Euro Sachschaden nach einer Unfallflucht - Zeugenaufruf

Sachschaden an der hinteren Stoßstange eines Audis A4 in Höhe von 4.000 Euro entstand am Freitag zwischen 13 und 22 Uhr in der Bahnhofstraße in Weißbach. Ein unbekannter Fahrzeuglenker führte diesen herbei und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Bei Zeugenhinweisen bitte an das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 wenden.

Künzelsau: Mutwillige Sachbeschädigung an Pkw - Wer kann Hinweise geben?

Mit einem vermeintlich spitzen Gegenstand wurde ein Daimler-Benz am Montag, im Laufe des Vormittags, in der Marktstraße in Kupferzell, auf der Beifahrerseite zerkratzt. Der Umfang der Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell